Анна Плетнева рассказала, как московские медики спасли ей жизнь

Фото: instagram.com/dusya_star
Певица Анна Плетнева поблагодарила столичных врачей после лечения тяжелой формы коронавируса. Об этом артистка написала в своем Instagram.
"Сейчас, когда страшное позади, я хочу сказать слова любви 52-й городской больнице и лично Елене Николаевне Мисюриной. Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь и для вас это привычное дело... Для меня это нечто большее", – написала Плетнева.
Она отметила, что специалисты не только спасли ей жизнь, но и сохранили ее семью и счастье детей. Кроме того, певица призвала фанатов бережно относиться к своему здоровью и обращаться к специалистам, если температура не спадает более трех дней.
"Нам кажется, что все само собой пройдет дома! Нет! К сожалению, мы не всегда можем справиться сами! Старайтесь в этот сложный период проверяться, делать ПЦР", – добавила солистка группы "Винтаж".
Ранее у шоумена Сергея Светлакова подтвердился коронавирус. У него зафиксировали небольшое поражение легких. Артиста положили в больницу.
Также сообщалось о госпитализации президента Украины Владимира Зеленского.
Сергея Светлакова госпитализировали с COVID-19
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