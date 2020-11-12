Заразившегося COVID-19 Зеленского госпитализировали

10:22
Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER /POOL
Заразившийся коронавирусом Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.
В понедельник президент Украины сообщил, что заразился COVID-19. Позднее положительный результат теста на инфекцию получил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и Ермак) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – рассказал Подоляк.
Он отметил, что Зеленский находится в изолированной палате, где установлена спецсвязь. Ермак также находится в отдельной изолированной палате. У обоих стандартный график работы, единственное ограничение – это изоляция.
Подоляк добавил, что Зеленский и Ермак не видятся в больнице, они общаются по телефону.
COVID-19 подтвердился и у президента Польши Анджея Дуды. Последним его зарубежным визитом было посещение Украины 11–13 октября. Он встречался в том числе и с Зеленским.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: