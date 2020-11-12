Заразившегося COVID-19 Зеленского госпитализировали

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Заразившийся коронавирусом Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

В понедельник президент Украины сообщил, что заразился COVID-19. Позднее положительный результат теста на инфекцию получил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и Ермак) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что Зеленский находится в изолированной палате, где установлена спецсвязь. Ермак также находится в отдельной изолированной палате. У обоих стандартный график работы, единственное ограничение – это изоляция.

Подоляк добавил, что Зеленский и Ермак не видятся в больнице, они общаются по телефону.

COVID-19 подтвердился и у президента Польши Анджея Дуды. Последним его зарубежным визитом было посещение Украины 11–13 октября. Он встречался в том числе и с Зеленским.