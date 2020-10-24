Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

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У президент Польши Анджей Дуда подтвердился COVID-19. Сообщение об этом разместил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский.

"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", – написал пресс-секретарь и отметил, что руководитель страны чувствует себя хорошо.

Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее коронавирусом заразился глава республики Хакасия Валентин Коновалов. Он отметил, что в настоящее время он находится на самоизоляции. Свое самочувствие глава назвал нормальным.

Также COVID-19 подтвердился у губернатора Костромской области Сергея Ситникова. В связи с этим он перешел на дистанционное исполнение обязанностей.