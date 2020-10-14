Губернатор Костромской области заболел COVID-19

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников заразился коронавирусом, сообщили на портале государственных органов региона.

В связи с этим он переходит на дистанционное исполнение обязанностей. Кроме того, церемония официального вступления Ситникова в должность также пройдет в онлайн-формате.

"Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию, – ее завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю. Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время. Все совещания – исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы. Будьте здоровы, берегите себя", – приводит слова Ситникова пресс-служба губернатора Костромской области.

Ранее COVID-19 заразился глава Орловской области Андрей Клычков. Также коронавирусом заболели члены его семьи.