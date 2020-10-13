Замглавы Минэнерго РФ заразилась COVID-19

Фото: Instagram/minenergogov
Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь Анастасия Бондаренко сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"У нас заболела Анастасия Бондаренко", – говорится в Instagram ведомства.
В пресс-службе Минэнерго попросили граждан беречь свое здоровье на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Там также подтвердили, что у Бондаренко выявлен именно COVID-19.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Он не смог принять участие в заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока
Позднее глава Минэнерго рассказал о своем самочувствии. Он обратил внимание, что болезнь имеет неприятный характер.
Накануне коронавирусом заразился губернатор Орловской области. Андрей Клычков сообщил, что положительный тест также показали анализы членов его семьи.
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