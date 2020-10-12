Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

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Коронавирус COVID-19 диагностировали у губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом... несмотря на все меры безопасности, которые я предпринимал лично для себя", – рассказал политик в социальной сети.

По словам Клычкова, положительный тест также показали анализы членов его семьи.

Ранее в октябре коронавирус подтвердился у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона объявил, что ближайшие 14 дней с момента постановки диагноза проведет на самоизоляции и будет работать дистанционно.

