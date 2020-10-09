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Происшествия

21:03

У губернатора Самарской области выявили коронавирус

власть происшествия

Фото: samregion.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Азаров в соцсети рассказал о прошедшем совещании с главными врачами областных больниц. В конце записи губернатор заявил, что от коронавируса никто не застрахован и его болезнь не обошла стороной.

"В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья!" – написал Азаров.

Ранее коронавирусом заболела глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Она сообщила, что нормально себя чувствует и переходит на дистанционное исполнение своих обязанностей.

За три дня до этого положительный тест на COVID-19 сдал губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что заболевание проходит у него бессимптомно.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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