У губернатора Самарской области выявили коронавирус

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Азаров в соцсети рассказал о прошедшем совещании с главными врачами областных больниц. В конце записи губернатор заявил, что от коронавируса никто не застрахован и его болезнь не обошла стороной.

"В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья!" – написал Азаров.

Ранее коронавирусом заболела глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Она сообщила, что нормально себя чувствует и переходит на дистанционное исполнение своих обязанностей.

За три дня до этого положительный тест на COVID-19 сдал губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что заболевание проходит у него бессимптомно.