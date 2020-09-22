Губернатор Алтайского края заразился COVID-19

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционную работу, у него была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает RT.

Тест подтвердил заболевание COVID-19, с 22 сентября Томенко проходит амбулаторное лечение.

"Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней", – заявили в правительстве региона.

В настоящий момент губернатор Томенко находится дома, заявили в пресс-службе.

Ранее губернатор Саратовской области заболел коронавирусом. По словам Валерия Радаева, заболевание протекает в легкой форме.