Губернатор Алтайского края заразился COVID-19

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционную работу, у него была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает RT.
Тест подтвердил заболевание COVID-19, с 22 сентября Томенко проходит амбулаторное лечение.
"Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней", – заявили в правительстве региона.
В настоящий момент губернатор Томенко находится дома, заявили в пресс-службе.
Ранее губернатор Саратовской области заболел коронавирусом. По словам Валерия Радаева, заболевание протекает в легкой форме.
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