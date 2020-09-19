Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

Фото: saratov.gov.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на своей странице в Instagram заявил, что заразился коронавирусом. По его словам, заболевание протекает в легкой форме.

"Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат", – написал Радаев.

Он отметил, что в настоящее время находится на самоизоляции. Свою работу он продолжает в дистанционном режиме.

"Еще раз хочу поблагодарить медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд. Берегите себя и своих близких", – заключил губернатор.

Ранее актер Александр Молочников также заразился COVID-19. В связи с этим в Театре на Малой Бронной перенесли спектакль "Бульба. Пир".

