Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

Фото: saratov.gov.ru
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на своей странице в Instagram заявил, что заразился коронавирусом. По его словам, заболевание протекает в легкой форме.
"Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат", – написал Радаев.
Он отметил, что в настоящее время находится на самоизоляции. Свою работу он продолжает в дистанционном режиме.
"Еще раз хочу поблагодарить медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд. Берегите себя и своих близких", – заключил губернатор.
Ранее актер Александр Молочников также заразился COVID-19. В связи с этим в Театре на Малой Бронной перенесли спектакль "Бульба. Пир".
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