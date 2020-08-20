Фото: Москва 24/Никита Симонов
Певец Олег Газманов перенес коронавирус. Об этом сообщают "Дни.ру".
Газманов сказал, что давно не выходил на связь с поклонниками из-за COVID-19, которым он заразился вместе с женой Мариной.
"Я попал в больницу. У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется. Я успел похудеть на 6,5 килограмма", – рассказал певец.
Он также поблагодарил врачей за оказанную ему помощь.
Отмечается, что в клинике артист находился недолго. Его супруга, комментируя ситуацию, отметила, что лечение они проходили на дому.
"Спасибо всем нашим друзьям, которые писали, поддерживали, моим родственникам и детям, которые мужественно 14 дней были без нас. Гадость жуткая , но мы с @oleggazmanov стали еще ближе... а куда деваться на карантине", – поделилась супруга Газманова в соцсетях.
В настоящее время Газманов здоров. У него с женой отрицательные тесты на COVID-19.
Ранее сообщалось о том, что министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Данную информацию подтвердил глава правительства РФ Михаила Мишустин.
В России выявили 4 785 новых случаев коронавируса
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