Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец Олег Газманов перенес коронавирус. Об этом сообщают "Дни.ру".

Газманов сказал, что давно не выходил на связь с поклонниками из-за COVID-19, которым он заразился вместе с женой Мариной.

"Я попал в больницу. У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется. Я успел похудеть на 6,5 килограмма", – рассказал певец.

Он также поблагодарил врачей за оказанную ему помощь.

Отмечается, что в клинике артист находился недолго. Его супруга, комментируя ситуацию, отметила, что лечение они проходили на дому.

"Спасибо всем нашим друзьям, которые писали, поддерживали, моим родственникам и детям, которые мужественно 14 дней были без нас. Гадость жуткая , но мы с @oleggazmanov стали еще ближе... а куда деваться на карантине", – поделилась супруга Газманова в соцсетях.

В настоящее время Газманов здоров. У него с женой отрицательные тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Данную информацию подтвердил глава правительства РФ Михаила Мишустин.