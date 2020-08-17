Число заболевших COVID-19 в Турции достигло рекорда

14:29
В Турции зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом
В Турции зафиксировали рекордный рост заболевших коронавирусом за последние полтора месяца.
За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 1 256 новых случаев COVID-19. Минздрав Турции также сообщил, что увеличивается численность тяжелых случаев протекания болезни, передает телеканал Москва 24.
Между тем российские туристы стараются игнорировать эту информацию, чтобы не портить себе впечатление об отдыхе. Многие сомневались, ехать ли на море, однако желание отдохнуть пересилило страх.
Турецкое направление приобрело большую популярность после открытия границы – там сейчас находится почти 120 тысяч российских туристов.
В то же время эксперты отмечают, что сейчас объем авиаперевозок в восемь раз меньше, чем до пандемии. Кроме того, сейчас в Турцию можно улететь лишь из четырех российских городов, в то время как до пандемии рейсы в Турцию курсировали из почти 40 населенных пунктов.
Что касается ситуации с коронавирусом, то директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что в Турции меры по санитарной безопасности проводятся недостаточно строго. Помимо этого, он отметил поведение туристов, которые устали от самоизоляции и хотят "безудержно" отдыхать.
"Не исключено, что если ситуация выйдет из-под контроля, то могут быть ограничения и карантин даже на выезд туристов", – заявил Викулов.
Турецкие власти уже усиливают ограничения. Почти в половине провинций страны регламентировали время использования общественного транспорта для лиц старше 65 лет. Кроме того, им запретили посещать торговые центры и рынки, а также религиозные и массовые мероприятия. В отдельных провинциях увеличили социальную дистанцию до четырех метров.
Туристы, которые отдыхают в Турции, рассказывают, что очень сильно изменился порядок пребывания в курортных зонах и в местах массового скопления людей. В отелях оборудовали санитайзеры, которые расположены практически на каждом шагу. Персонал отелей носит средства индивидуальной защиты.
По прибытии в Турцию россияне проходят температурный контроль. Если термометр зафиксирует показатель 37,8 и выше, то человеку придется пройти осмотр врача, а также сдать ПЦР-тест на коронавирус.
В случае положительного результата туристу придется поехать в медицинское учреждение. Однако при бессимптомном протекании болезни возможен вариант, при котором зараженного отправляют на карантин в отель. Через 5-7 дней будет сделан повторный тест на COVID-19. Исследование на коронавирус придется пройти и тем, кто сидел в самолете рядом с заболевшим.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РФ подчеркнул важность обеспечения санитарной безопасности для российских туристов, прибывших на турецкие курорты.
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