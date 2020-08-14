Туроператоры сообщили, что турецкие отели стали дешевле для россиян

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Отели в Турции снизили цены для российских туристов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
По данным туроператора TUI, на сегодняшний день в Турции работают около 40% отелей. Для россиян цены на размещение в них снизили в среднем на 20-25%. Там также добавили, что на август все путевки в Турцию от данного туроператора проданы.
Россия возобновила полеты в курортные города Турции 10 августа. Ассоциация туроператоров России заявила, что в стране подсчитали число российских туристов, прибывших в страну за первые три дня с момента запуска чартерных рейсов. По данным аналитиков, за период с 10 по 12 августа на турецкие курорты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи туристов.
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