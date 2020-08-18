Глава Минэнерго заразился коронавирусом

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Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщает "Интерфакс". Данную информацию на заседании комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока подтвердил глава правительства РФ Михаила Мишустин.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Он улетел в Москву, не приняв участие в заседании. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", – отметил Мишустин.

Во время поездки на Дальний Восток у нескольких журналистов правительственного пула подтвердился COVID-19. После получения диагноза в отношении них были незамедлительно приняты необходимые меры.

Ранее стало известно, что результат повторного теста на коронавирус, сданного вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, оказался положительным.