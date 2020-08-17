Несколько журналистов пула Мишустина сдали положительный тест на COVID-19

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Фото: POOL/ТАСС/Александр Астафьев
Сразу несколько журналистов правительственного пула сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, пишет РИА Новости.
Он отметил, что представители СМИ сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток. После получения диагноза в отношении журналистов были незамедлительно приняты необходимые мероприятия.
"Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей", – пояснил Беляков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что журналистам оказывается всестороннее содействие.
"На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится", – заключил Беляков.
Ранее Михаила Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке. Глава правительства приехал в учреждение с проверкой.
Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу
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