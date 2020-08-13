Выпуск вакцины от COVID-19 снизит риски заболевания медиков – Мишустин

Фото: пресс-служба Минздрава России/Дмитрий Куракин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что массовый выпуск российской вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания среди медицинских работников, сообщает "Мир 24".

"Институт Гамалеи, который был разработчиком этой вакцины, сегодня уже приступил к реализации проекта производства вакцины, и мы считаем, и президент это поддержал, что первыми должны быть привиты врачи и учителя. И в зависимости от того, как пойдет этот процесс, думаю, что уже не будет того риска работы с коронавирусными больными, все будет под контролем", – сказал Мишустин.

Премьер-министр также отметил, что врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, дополнительные выплаты будут начислять минимум до сентября. Он подчеркнул, что выплаты являются не единственной мерой поддержки врачей.

"Врачам, кто работает с коронавирусом, день за два будет засчитываться в стаж. Выплаты президентские сохранены до сентября, но президент дал поручение подумать, поскольку коронавирус от нас никуда не ушел, как в зависимости от распространения коронавируса и общей ситуации с пандемией продолжить эти выплаты", – отметил Мишустин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.

Он также отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

