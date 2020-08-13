Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила в помещение премьер-министра Михаила Мишустина, когда он приехал в учреждение с осмотром. Об этом сообщает РИА Новости.
В Сети появилось видео, на кадрах которого глава кабмина входит в кабинет, за ним пытается зайти съемочная группа. Однако работник лаборатории просит их покинуть помещение.
"Не входите! Нельзя с аппаратурой!" – заявила медик. Мишустин назвал такую реакцию профессиональной.
"Вот – профессионала сразу видно", – сказал глава правительства.
Премьер-министр РФ прибыл в Анадырь в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. Во время посещения чукотской больницы Мишустин в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение.
В период с 13 по 18 августа глава кабмина посетит Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.
Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу
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