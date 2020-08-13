Мишустин в шутку предложил Мурашко и Силуанову проверить зрение

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой министерства здравоохранения Михаилом Мурашко. Министры были в больнице на Чукотке, передает РИА Новости.
В ходе посещения медицинского учреждения глава российского правительства в шутку предложил своим коллегам проверить здоровье.
"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения – новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?" – обратился к делегации Мишустин.
Мишустин 13 августа прибыл в Анадырь, оттуда начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.
Глава правительства РФ, как планируется, посетит Чукотку, Камчатский край, Магаданскую, а также Амурскую области.
Ранее Мишустин рассказал о поддержке здравоохранения. По его словам, из-за коронавируса выросла нагрузка на систему обязательного медицинского страхования. В общей сложности на компенсацию выделят 49,5 миллиарда рублей.
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