Актер Александр Молочников заразился коронавирусом

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Актер Александр Молочников сообщил о переносе спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной. Причиной этому стало заражение самого Молочникова и некоторых других артистов коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру".
О болезни стало известно от самого актера, который рассказал об этом на своей странице в Instagram.
"Немножко заковидились... Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были прийти, потому что спектакль готов и у нас были отличные прогоны", – написал артист.
Он также извинился перед теми, с кем контактировал и общался на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. Первый результат теста, который актер сделал сразу после симптомов недомогания, оказался отрицательным, именно поэтому он посещал мероприятия фестиваля. И только потом выяснилось, что артист ковид-положительный.
Молочников добавил, что показ спектакля перенесен на октябрь, и пожелал всем удачи. Однако позднее он удалил данный пост со своей страницы.
Ранее о перенесенном коронавирусе рассказала актриса Любовь Толкалина. Она отметила, что заразиться COVID-19 она могла где угодно. Сразу после отмены режима самоизоляции она хотела компенсации и много радости, а потому вернулась к активной жизни.
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