Сын Зеленского перенес коронавирус

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его семилетний сын перенес коронавирусную инфекцию, передают "Дни.ру".

Зеленский рассказал, что во время болезни у сына в течение нескольких дней была высокая температура, но в целом, по его словам, болезнь протекала в легкой форме.

Он отметил, что дети переносят болезнь относительно нормально. Украинский лидер призвал граждан быть предельно осторожными и заботиться о себе.

В начале июня у супруги Зеленского Елены подтвердился коронавирус. Она находилась на амбулаторном лечении и была изолирована от членов семьи в целях безопасности.

Сам Зеленский в этот период работал в особом режиме. Президент Украины отменил очные встречи и не посещал массовые мероприятия. Совещания проводились по удаленной связи.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 22 миллионов случаев коронавируса, свыше 782 тысяч человек скончались. В России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах.

