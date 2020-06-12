У жены Зеленского обнаружили коронавирус

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У супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены подтвердился коронавирус. В настоящее время она находится на амбулаторном лечении, передает РИА Новости.

"Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни", – говорится в сообщении.

В настоящее время Елена изолирована от семьи. Уточняется, что у самого украинского лидера и их детей результаты теста на COVID-19 отрицательные.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что "это не чума".

Также президент Украины призывал украинцев повышать демографию на карантине. Он советовал общаться с детьми, читать книги и смотреть кино.