Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет работать в особом режиме из-за того, что у его жены Елены диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия",– указано в сообщении офиса главы государства.

Отмечается, что президент здоров и может выполнять положенные обязанности. Тест на коронавирус у Зеленского показал отрицательный результат.

Особый режим работы означает, что президент Украины отменит очные встречи, не будет посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Киева. Совещания будут проводиться по удаленной связи.

О факте выявления COVID-19 у Елены Зеленской стало известно в пятницу, 12 июня. Состояние женщины стабильно, она находится на амбулаторном лечении и изолирована от членов семьи в целях безопасности.

