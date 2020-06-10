В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины

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Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому российскому народу через несколько лет будет стыдно, когда Крым вернется под контроль Киева, сообщает РИА Новости.

Президент Украины заявил, что поколения россиян и украинцев не смогут открыто общаться, если полуостров вновь не станет украинской территорией. В связи с этим Бахарев отметил, что отношения между российским и украинским народом зависят лишь от действия Киева.

Депутат Госдумы подчеркнул, что Зеленский использует логику и представления, которые стали причиной политического поражения экс-главы Украины Петра Порошенко. Бахарев заявил, что отношения между Россией и Украиной не определяются статусом Крыма.

"Условие для нормализации отношений между нашими странами заключается в передаче Украине не Крыма, а права осуществлять политику в интересах своих граждан без диктата со стороны западных спонсоров", – сказал Бахарев.

Он добавил, что такое условие не может выполняться Украиной, поскольку она находится под контролем из-за рубежа. Бахарев заявил, что для страны, акцентирующей на наличии своего суверенитета, такое положение является крайне унизительным.

Депутат Госдумы отметил, что Украине стоит вернуться к более добрососедской политике в отношении России, что положительно скажется на украинской экономике.

"Наибольших показателей экономического роста Украина достигала за счет взаимовыгодного партнерства с Россией, без российского рынка украинская экономика просто нежизнеспособна", – отметил Бахарев.

Комментируя нынешнюю действительность, он заявил, что антироссийский курс, которого придерживается Украина, навязан США. В связи с этим большинство населения не разделяет такой повестки. Кроме того, этот курс, по словам Бахарева, отрицательно сказывается на экономике страны и противоречит ее национальным интересам.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что восстановление украинской промышленности невозможно без рынков России и стран СНГ. Также она раскритиковала план украинских властей по выводу страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.