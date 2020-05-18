США планируют решить социальные проблемы на Украине с помощью видеоигр

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Госдепартамент США планирует заняться решением социальных проблем на Украине с помощью видеоигр. Для реализации проекта будет выделено до 100 тысяч долларов, передает RT.

Программа разработана для расширения сотрудничества между украинскими и американскими компаниями по разработке компьютерных игр. Кроме того, тем самым планируется обеспечение площадки для представителей американской игровой индустрии на Украине.

"В планах, обозначенных в программе, должна быть учтена возможность сотрудничества с торговой службой США с тем, чтобы представить американские компании – разработчики игр на украинском рынке и развивать отношения с их украинскими коллегами", – сообщили в Госдепартаменте США.

В рамках программы к работе привлекут около 50 профессиональных и начинающих украинских разработчиков. Для отбора американское посольство в Киеве объявило конкурс среди организаций. Отобранные участники программы будут приглашены на семинар, на котором им предложат поработать над решением социальных вопросов с помощью "серьезных игр".

Занятие проведут до организации в первой неделе сентября фестиваля Comic Con Ukraine. Также накануне мероприятия на Украине пройдет "геймджем" – соревнования по скоростному созданию компьютерных игр.

Ранее трое бывших сотрудников посольства США в Киеве предложили вариант возврата Крыма в состав Украины. Они отметили, что вполне вероятен обмен полуострова на снятие антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данная точка зрения не претендует на реалистичность и даже является абсурдной.