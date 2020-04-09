Политолог считает, что Киеву не потребуется исполнять решение ВТО по спору с РФ

15:15
Фото: depositphotos/reflextions
Всемирная торговая организация сообщила, что Украина обязана исполнить решение по спору с Россией. Речь идет об антидемпинговых мерах на российский нитрат аммония до 15 сентября этого года, передает ИА "НСН".
Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил, по какой причине Украина не будет исполнять назначенное решение.
По данным Минэкономразвития, если Киеву не получится уложиться в положенный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок по украинским товарам.
"В свое время уже было много решений, связанных с выплатой Киевом долгов в сумме трех миллиардов долларов и они это не исполнили. Здесь будет то же самое", – поделился Охрименко.
Как утверждает политолог, в настоящий момент Украина может не исполнять решения ВТО, так как эту позицию разделяют США.
"Отложат на потом и скажут, что когда все урегулируем, вот тогда и сядем за стол переговоров", – отмечает глава Украинского аналитического центра.
Известно, что Россия ограничила транзит украинских товаров с началом действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Ранее сообщалось, что ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией.
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