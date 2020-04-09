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Экономика

06:31

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

экономика за рубежом

Фото: Depositphotos

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину до 15 сентября исполнить решение по спору об энергокорректировках, которое было вынесено в пользу России.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, в июле 2014 года Украина более чем втрое повысила ввозные пошлины на нитрат аммония из России.

В Киеве это решение объясняли тем, что цена на газ для украинских и российских производителей существенно отличается. После этого Россия обратилась с иском в ВТО.

Претензия заключалась в том, что Киев для расчета стоимости вместо цен на рынке России использовал цены на рынках третьих стран, передает издание "Аргументы и факты".

Ранее Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите грузов.

Третейская группа подтвердила право Россия защищать свою безопасность в "условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях".

Россия ограничила транзит украинских товаров с началом действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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