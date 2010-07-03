Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Фото: Москва 24

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Как уточнили в ведомстве, претензии Киева сочли необоснованными.

Отмечается, что третейская группа подтвердила право Россия защищать свою безопасность в "условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", так как это соответствует статье XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле. Решение вступит в силу, если украинская сторона не подаст апелляцию.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, эта победа делает аргументы РФ в споре с США более весомыми. Министр напомнил, что в прошлом году Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия, мотивируя такой шаг необходимостью защиты национальной безопасности. "Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации", − пояснил Орешкин.

Россия ограничила транзит украинских товаров с началом действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Теперь грузы с Украины в Казахстан проходят через определенные КПП при наличии системы ГЛОНАСС.