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10:16

Вашингтон обвинил Москву в системном нарушении норм ВТО

политика

10:16

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Фото: depositphotos/etienjones

Вашингтон обвинил Москву в системном нарушении норм ВТО. Власти США считают, что Россия отходит от правил открытости рынков и препятствует экспорту американских товаров и услуг.

"Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", – цитирует РИА Новости отчет торгпреда США.

В документе также отмечается, что прекращение двусторонних контактов с Москвой после 2014 года препятствует возможности напрямую обсуждать такие вопросы, так как запросы американского посольства о встречах часто остаются без ответа.

Ранее ВТО учредила третейскую группу по разрешению спора между РФ и США об американских пошлинах на импорт стали и алюминия.

Весной 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Дональд Трамп заявил, что рост пошлин необходим для поддержки американской промышленности. Это решение США подверглось резкой критике со стороны КНР, России и Евросоюза.

политика

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