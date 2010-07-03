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15:11

Слова Климкина о счете для России "за столетия оккупации" оценили в Совфеде

политика

15:11

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Фото: ТАСС/Zuma

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина сформировалась благодаря РФ. Так сенатор прокомментировал слова украинского министра иностранных дел Павла Кликина о счете для Москвы "за столетия оккупации", передает RT.

Цеков напомнил о российском происхождении Климкина. Нынешний глава МИД Украины родился в Курске и учился в МФТИ.

"Да, он стал министром иностранных дел Украины и выполняет свои обязанности. Но их надо выполнять добросовестно и в любой ситуации сохранять дружеские отношения Киева и Москвы", – сказал сенатор, назвав Климкина странным.

Он добавил, что необходимо помнить добро, которое сделала Россия для Украины. "И тогда окажется, что именно Киев очень много задолжал Москве и только он должен выплачивать большие компенсации", – отметил Цеков.

Прежде Климкин заявил, что если российская сторона упомянет какие-либо компенсации, то в Киеве посчитают компенсации за все столетия оккупации Украины. По его словам, при таков раскладе сумма окажется непосильной для РФ.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о поражении Украины по "транзитному спору" в ВТО. Он добавил слова украинского министра к своему комментарию в соцсетях.

политика

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