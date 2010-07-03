Орешкин ответил на слова Климкина о поражении Киева в споре с Москвой в ВТО

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Министр экономического развития Максим Орешкин отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о поражении Украины по "транзитному спору" в ВТО.

Отвечая в Facebook на вопрос журналиста Андрея Колесникова, жалко ли ему "бедных украинцев", Орешкин написал, что "им самих себя не жалко". Рядом с сообщением он оставил ссылку на слова Климкина.

На днях министр иностранных дел Украины отметил, что к его ведомству иногда стоит прислушаться. Он имел ввиду решение ВТО о признании необоснованными претензий его страны к России по ограничению транзита товаров. Третейская группа подтвердила право РФ защищать свою безопасность в "условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях".