Песков прокомментировал идею экс-послов США о возврате Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Пресс-секретарь презента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление трех бывших послов США в Киеве, которые сказали, что украинским властям нужно воспользоваться пандемией коронавируса для возвращения Крыма. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Это совершенно, скажем так, точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная", – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что вопрос "если" никогда не стоит во всем, что касается темы полуострова.
Трое бывших работников посольства США в Киеве призвали главу Белого дома Дональда Трампа, а также ведущие европейские страны на фоне распространения коронавируса оказать давление на Россию. Дипломаты предложили внести инициативу о возвращении Крыма в состав Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.
Эту идею прокомментировал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, установка режима самоизоляции на территории России не вносит корректив в боеготовность страны. Белик заявил, что пандемия коронавируса не влияет на государственные принципы, в которые входит принадлежность Крыма России.
В последнее время на фоне пандемии коронавируса Крым перестал активно рассматриваться как предмет политического торга со стороны западных стран. До этого премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о плане по возвращению Крыма в состав Украины. Он сообщил, что в него войдут 12 шагов, последний из которых включает в себя перехват полуострова из "ослабевших рук России".
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