Совфед прокомментировал идею Шмыгаля о подаче воды в Крым

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал идею нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о подаче воды в Крым. Он счел подобное заявление здравым, сообщает ИА "НСН".

Несмотря на это, Цеков выразил уверенность в том, что украинский премьер возьмет свои слова назад, а потому рассчитывать на восстановление водоснабжения в Крыму не стоит.

"В период избирательной кампании президент Украины говорил много правильных вещей. Но после того, как они подвергаются атаке националистов, они начинают отступать и дезавуировать свои заявления", – отметил член Совфеда.

Также Цеков добавил, что вода со временем будет поступать на полуостров по Северо-Крымскому каналу, однако это произойдет не при нынешнем премьере.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль выступает за возобновление подачи водоснабжения в Крым. Он заявил, что полуостров является частью Украины, а потому перекрывать воду там не будут.