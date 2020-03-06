Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выступает за возобновление подачи водоснабжения в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

"В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым – это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину", – сказал премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что решение о подаче воды в Крым остается вопросом "гуманитарной ответственности".

В начале февраля власти Крыма сообщили, что в Симферополе запасов питьевой воды осталось максимум на 90-100 дней. В администрации города из-за нехватки приняли решение о переходе на подачу воды по графику.

Позже премьер республики Юрий Гоцанюк опроверг опасения и заявил, что сейчас необходимости в таком решении нет.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. В 2014 году после вхождения полуострова в состав России подача воды по каналу была полностью прекращена.

Ранее в Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что это его "личная позиция".