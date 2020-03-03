В Совфеде ответили американскому дипломату по поводу Крыма

10:14
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймса Гилмора о Крыме, сообщает RT.
Ранее американский дипломат заявил, что США не признает Крым российской территорией. Он сравнил это с непризнанием американцами вхождения государств Прибалтики в состав Советского Союза.
Джабаров отметил, что положение прибалтийских республик и ситуация с Крымом – совершенно разные вещи, в связи с чем сравнение Гилмора нельзя считать корректным.
"Это разные ситуации. Прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что СССР распался и Россия сама их отпустила. Что касается Крыма – это вообще другая история", – подчеркнул Джабаров.
Вместе с тем он сообщил, что статус Крыма не зависит от мнения американской дипломатии по этому вопросу. Джабаров отметил, что полуостров стал российской территорией на законных основаниях.
Ранее стало известно, что с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту. До этого жители Украины могли пересекать границу с Россией при наличии лишь внутреннего паспорта.
Премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о плане по возвращению Крыма. По его словам, проект подразумевает 12 шагов, последним из которых считается выскальзывание полуострова из ослабевших рук России.
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