В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи Украины, передает RT.

Гемпель посоветовал Зеленскому сперва заняться прекращением конфликта на юго-востоке Украины. Он отметил, что это станет "большим облегчением" для всех граждан страны и ее соседей.

Он также напомнил, что Крым вернулся в состав России по пожеланию самих граждан, поэтому говорить о возврате Крыма в состав Украины сейчас не совсем корректно.

Ранее Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 заявил, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи Украины. В то же время президент признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время, но сделает для этого все возможное.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовало за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

