Зеленский готов встретиться с Путиным при необходимости

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если в этом возникнет необходимость, сообщает ТАСС.

В настоящий момент переговоров о встрече глав государств не ведется. Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак не исключил такой возможности, если она принесет плоды в рамках переговоров в "нормандском формате".

Сейчас между Путиным и Зеленским установлен рабочий контакт. Президенты России и Украины регулярно ведут переговоры по телефону.

Впервые Зеленский и Путин провели телефонный разговор 11 июля 2019 года. Первая встреча глав государств состоялась 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Ранее глава фракции "Слуга народа", которая выдвинула Зеленского в качества кандидата в президенты во время последних выборов, отметил, что Киев может предоставить Крыму воду в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Также на Украине заявили, что даже в случае передачи Крыма Украине власти не смогут организовать работу органов государственной власти.