Зеленский заявил, что Папа Римский назвал его "президентом мира"

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Европе его считают "президентом мира". Такое заявление украинский лидер сделал после встречи с Папой Римским в Ватикане.

"Главное, о чем мы говорили – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – приводит ТАСС слова президента Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Святой престол может многое сделать для установления мира на украинской земле. Также в пресс-службе офиса украинского лидера добавили, что в ходе встречи речь зашла о защите окружающей среды и гуманитарных инициативах.

"Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе", – сообщил украинский глава.

После общения с Папой Римским Франциском Зеленский пригласил его посетить Донбасс.

Ранее Папа Римский призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста. Понтифик подчеркнул, что, если потерять память об этой трагедии, можно уничтожить будущее.