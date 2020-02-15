В России отреагировали на идею Зеленского провести выборы в Крыму

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал идею Владимира Зеленского провести в октябре местные выборы на всей территории страны, включая Крым.

По словам парламентария, РФ может позволить открыть избирательные участки на полуострове, но только для того, чтобы украинцы, зарегистрированные как избиратели в различных регионах своей страны, могли проголосовать, не покидая Крыма.

"При этом Владимир Зеленский должен будет публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Других вариантов быть не может", – цитирует Бальбека RT.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал идею Зеленского абсурдной. Сенатор напомнил, что "Крым воссоединился с Россией навсегда, и нет никаких вариантов возвращения полуострова в состав Украины".

"То, о чем президент заявляет сейчас, совершенно невыполнимо. Владимир Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество", – сказал он.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов указал, что слова Зеленского похожи на плохую шутку.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский призвал не обращать внимания на заявления украинского лидера.

"Он прекрасно знает, что выборов в Крыму не будет, но хочет такими заявлениями успокоить страсти. А непублично уже будет искать какие-то прагматичные пути", – пояснил эксперт, добавив, что Зеленский – "белая ворона в политическом классе".

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сравнил идею Зеленского провести выборы в Крыму с мечтами о полете на Марс. По словам сенатора, украинский президент "витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики".

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, включая Крым.