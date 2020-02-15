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Политика

18:13

Пушков прокомментировал идею Зеленского провести выборы в Крыму

политика

Фото: ТАСС/Sven Hoppe/dpa

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с мечтами о полете на Марс идею Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.

"Он хочет провести выборы в Крыму осенью 2020. Но дипломатия и политика – это искусство возможного, а не мечты о невозможном", – написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

По словам сенатора, украинский президент "витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики".

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, включая Крым.

Ранее Дмитрий Песков оценил идею Зеленского о строительстве "города-сада" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что мысль о строительстве для кого-то на территории Украины города-мечты необходимо лишь приветствовать.

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