В Кремле оценили идею построить на Украине "город-сад" для жителей Крыма

Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского о строительстве "города-сада" в Херсонской области для переселенцев из Крыма, сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что мысль о строительстве для кого-то на территории Украины города-мечты необходимо лишь приветствовать.

"Выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму", – сказал Песков по поводу создания города для переселенцев из Крыма.

Ранее лидер партии "Слуга народа", от имени которой Владимир Зеленский баллотировался в президенты, Давид Арахамия извинился за предложение о возобновлении подачи воды в Крым в ответ на уступки в переговорах по Донбассу.

Дмитрий Песков в ответ на эту идею указал, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов.