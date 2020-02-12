В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый глава офиса президента Украины будет оцениваться Кремлем в соответствии с его действиями и поступками, сообщает "Газета.ру".

Он сообщил, что Россия будет рассматривать деятельность Андрея Ермака лишь с точки зрения его работы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Судить по конкретным делам и конкретным решениям", – сообщил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей главы президентского офиса Андрея Богдана. На его место глава государства назначил Андрея Ермака.

12 февраля в Киеве заявили, что Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости.