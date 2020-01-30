На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Фото: depositphotos/reflextions

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что президент Владимир Зеленский нарушает предвыборные обещания, в том числе касательно пересмотра закона о государственном языке.

"Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел", – сказала Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

По ее словам, вместо этого на Украине принимаются новые законы и подзаконные акты, продолжающие раскалывать общество в вопросе языка.

"Наших детей поделили на три сорта по языку (закон "Об общем среднем образовании". – Прим. ред.). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные", – заявила Лукаш.

Она призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство.

Закон о госязыке предусматривает использование исключительно национального языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания.

Ранее парламент Украины принял закон "О полном общем среднем образовании". Новый документ значительно сокращает объем обучения на языках национальных меньшинств. Под это определение попадает и русский.

Перед этим ситуацию с русским языком обсудили в парламенте Германии. Депутаты Левой партии указали на то, что в стране проживает порядка 6 миллионов русскоговорящих граждан, однако министерства культуры федеральных земель ФРГ недостаточно поддерживают обучение по этому направлению. Исходя из этого депутаты направили в правительство вопрос о поднятии на повестке вопроса освоения русского языка как иностранного для установления взаимопонимания между народами.