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В мире

11:09

В бундестаге обсудили ситуацию с русским языком в Германии

за рубежом

Фото: bundestag.de

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии. Об этом сообщает RT.

Депутаты Левой партии заявили, что этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Они указали, что порядка 6 миллионов русскоязычных граждан живут на территории страны, однако русский язык в школах мало развит.

"Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель", – добавили они.

Исходя из этого депутаты направили в правительство вопрос о поднятии на повестке вопроса освоения русского языка как иностранного для установления взаимопонимания между народами. Также сообщается, что подобная инициатива позволит укрепить экономическое сотрудничество двух стран.

Ранее в Раду был внесен законопроект об отмене закона о госязыке. Автор инициативы счел, что такой акт дискриминировал носителей других языков, в частности русского.

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