В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу. По его словам, предложения о дополнительной подаче воды на полуостров допустимы, но Крым не может быть объектом размена, передает RT.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены", – сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что конфликт на Донбассе является внутриукраинской проблемой, однако Россия предпринимает всевозможные меры для ее урегулирования.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире ИА "НСН" заявил, что убежденность киевских властей, что Крым можно вернуть в состав Украины, его раздражает.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Политик подчеркнул, что эта его личная позиция, которую он считает "достаточным компромиссом".

В Крыму до этого сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В этой связи указывалось, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику.

Украина прекратила подачу воды в Крым в мае 2014 года. До этого вода на полуостров поступала по Северо-Крымскому каналу, который был построен в 1961–1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР.

