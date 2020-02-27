Киев заявил о перехвате Крыма из "ослабевших рук России"

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На Украине сообщили о плане возвращения Крыма под контроль Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По его словам, подобный план включает в себя 12 шагов, последним из которых является выскальзывание полуострова из "ослабевших рук России", чем и воспользуется Украина.

"А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах", – отметил Кулеба.

Как именно Крым "выскользнет" из РФ, вице-премьер уточнять не стал.

Также Кулеба выразил надежду на то, что на следующей Мюнхенской конференции по безопасности будет представлена стратегия по Крыму аналогичная той, что была сделана на прошлой встрече по Донбассу.

Ранее в Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что предложения о дополнительной подаче воды на полуостров допустимы, однако Крым не может быть объектом размена.