Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

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Граждане Украины с 1 марта смогут посещать Россию только по заграничному паспорту. Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Те, кто покинул страну страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России на родину по тем документам, по которым из нее выехали.

Раньше пересекать границу с Россией граждане Украины могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Новые правила въезда были определены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года.

Согласно нововведению, гражданам на территориях ДНР, ЛНР и Крыма предписывается оформить загранпаспорт либо соответствующий пропуск.

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко считает, что это дает Киеву "дополнительные гарантии". Речь идет о том, что новая инициатива помогает не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Владимир Путин подчеркивал, что государство не станет вводить ответных мер и будет облегчать процедуру получения российского гражданства.

Гражданам России правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам в 2015 году. Это объяснили необходимостью усиления контроля на границе.

Ранее Пристайко заявил, что власти Украины не планировали праздновать 9 Мая. По его словам, на Украине, как в Европе, готовы понять причины произошедшей трагедии и простить ее.