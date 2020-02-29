Украина отказалась от празднования Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Украины не планировать праздновать 9 Мая. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", – сказал глава МИД, передает РИА Новости.

Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что пока не получал официальное приглашение на мероприятия. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что рассылка приглашений продолжается.