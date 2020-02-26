Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, однако в отношении президента Украины я не могу точно сказать, мне нужно будет уточнить", – сказал представитель Кремля.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что пока не получали официального письма из российской столицы.

На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия войны 1941–1945 годов.