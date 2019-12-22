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В мире

08:23

В МИД Украины объяснили запрет поездок в Россию по внутреннему паспорту

за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

В МИД Украины объяснили ужесточение правил поездок украинцев в Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу украинского ведомства Вадима Пристайко.

По его мнению, запрет поездок в РФ по внутреннему паспорту дает Киеву "дополнительные гарантии".

"Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем", – пояснил он.

Помимо этого министр отметил, что с 1 марта ожидается меньше очередей, поскольку будет усовершенствован пограничный контроль, который также будет проходить оперативнее.

Ранее сообщалось о том, что с 1 марта 2020 года гражданам Украины запретят пересекать российскую границу по внутренним документам. Таким образом там намерены приостановить действие соглашений с Москвой об условиях безвизовых поездок.

При этом президент РФ Владимир Путин указывал, что государство не будет вводить ответных мер и будет облегчать процедуру получения российского гражданства.

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