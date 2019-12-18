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В мире

13:44

Украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспорту

за рубежом

Фото: ТАСС/Sergei Chuzavkov/АР

Граждане Украины теперь смогут ездить в Россию только при наличии загранпаспорта. Такое решение приняло украинское правительство, передает ТАСС.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2020 года. Как рассказал премьер-министр страны Алексей Гончарук, для проверки данных сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Это, по его словам, уменьшит время прохождения пограничного контроля. При этом для поездок из РФ на Украину граждане смогут использовать внутренний паспорт и свидетельство о рождении.

Ранее сообщалось, что гражданство России стали давать в полтора раза чаще, чем годом ранее. С января по сентябрь россиянами стали 285 тысяч человек, что на 48% больше, чем в тот же период год назад.

Чаще остальных новые паспорта получали украинцы – 146 тысяч человек. На втором месте – граждане Казахстана (35 тысяч человек), на третьем месте – граждане Таджикистана (30 тысяч человек). Затем граждане Армении – 17 тысяч, Узбекистана – 14 тысяч и Молдавии – 11,5 тысячи.

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