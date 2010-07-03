Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2019 году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем годом ранее, сообщает газета "Известия".
С января по сентябрь россиянами стали 285 тысяч человек, что на 48% больше, чем в тот же период год назад. Такой рост объясняется изменениями миграционного законодательства, которые упрощают порядок приобретения российского гражданства.
Согласно статистике МВД, чаще остальных новые паспорта получали украинцы – 146 тысяч человек. На втором месте граждане Казахстана – 35 тысяч человек, на третьем месте граждане Таджикистана – 30 тысяч человек. Затем граждане Армении – 17 тысяч, Узбекистана – 14 тысяч и Молдавии – 11,5 тысячи.
Основная их часть получила гражданство в Ростовской области (71 тысяча человек), в столичном регионе (10 тысяч в Москве и 18 тысяч в области), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 10 тысяч).
Президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин отметил, что до 2030 года может потребоваться привлечение 5–10 миллионов иностранцев, чтобы сохранить нынешнее число жителей страны.
В правительстве рассматривают новые предложения об упрощении получения российского паспорта. В октябре кабмин одобрил законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на оформление паспорта сокращается с шести до трех месяцев.
Минтруд вынес на общественное обсуждение проект приказа о перечне профессий, которые могут претендовать на упрощенный порядок получения гражданства РФ. В этот список включили врачей и фельдшеров скорой помощи, агроинженеров, рыбоводов, воспитателей, редакторов, энтомологов. Список могут увеличить до 135 профессий.
С 2 октября вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного необходимый трудовой стаж для получения гражданства России для иностранца в упрощенном порядке.
Также власти РФ планируют разрешить иностранцам, которые хотят получить российский паспорт, не отказываться от своего первоначального гражданства. Это следует из материалов, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: