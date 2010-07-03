Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем годом ранее, сообщает газета "Известия".

С января по сентябрь россиянами стали 285 тысяч человек, что на 48% больше, чем в тот же период год назад. Такой рост объясняется изменениями миграционного законодательства, которые упрощают порядок приобретения российского гражданства.

Согласно статистике МВД, чаще остальных новые паспорта получали украинцы – 146 тысяч человек. На втором месте граждане Казахстана – 35 тысяч человек, на третьем месте граждане Таджикистана – 30 тысяч человек. Затем граждане Армении – 17 тысяч, Узбекистана – 14 тысяч и Молдавии – 11,5 тысячи.

Основная их часть получила гражданство в Ростовской области (71 тысяча человек), в столичном регионе (10 тысяч в Москве и 18 тысяч в области), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 10 тысяч).

Президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин отметил, что до 2030 года может потребоваться привлечение 5–10 миллионов иностранцев, чтобы сохранить нынешнее число жителей страны.

В правительстве рассматривают новые предложения об упрощении получения российского паспорта. В октябре кабмин одобрил законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на оформление паспорта сокращается с шести до трех месяцев.

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект приказа о перечне профессий, которые могут претендовать на упрощенный порядок получения гражданства РФ. В этот список включили врачей и фельдшеров скорой помощи, агроинженеров, рыбоводов, воспитателей, редакторов, энтомологов. Список могут увеличить до 135 профессий.

С 2 октября вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного необходимый трудовой стаж для получения гражданства России для иностранца в упрощенном порядке.

Также власти РФ планируют разрешить иностранцам, которые хотят получить российский паспорт, не отказываться от своего первоначального гражданства. Это следует из материалов, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

